驚人的巧合！印尼一名新郎日前透過Google地圖找路，準備至新娘家下聘禮，豈料Google地圖竟帶錯地點，導致新郎誤跑到另外一戶人家，而對方正巧也在舉辦婚禮，看到新郎現身後，他們也未確認對方身分，便招待錯的新郎進屋，直到新娘看到未婚夫後，才發現自己根本不認識對方。

根據《Tribun news》報導，居住在爪哇島馬格朗的27歲新娘烏爾法(Ulfa)，於本月4日舉辦婚禮，期間新郎與攝影團隊一夥人遲到了，因此他們一現身後，新娘一家人便趕緊請對方進屋，開始準備結婚事宜，完全沒有確認新郎的身分，雙方甚至已坐定位子還交換聘禮，而烏爾法當時正在房間化妝，因此並不清楚房外狀況。

部分親友隨後發現不對勁，覺得新郎長相與以往不同，直到烏爾法出來後，馬上被眼前的景象嚇壞，驚覺結婚對象竟是陌生人，表示「進行儀式時，我突然覺得很奇怪，因為裡面沒有任何一個我認識的人」，經過詢問才得知，原來當天兩家都有喜事，烏爾法這場是婚禮，另一場則是訂婚儀式。

跑錯場的新郎表示，「我們是靠Google地圖帶路，沒想到竟跑錯地方，造成混亂也感到不好意思」，而烏爾法隨後聯繫上未婚夫，才得知對方中途找廁所，才會遲到未現身，之後跑錯場的新郎也趕往正確位置，發現兩人的家非常近，才會陰錯陽差搞錯地點，而烏爾法對於這件事並未感到氣憤，更指非常有趣，讓她永生難忘。