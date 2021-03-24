蔡英文總統原訂28日前往高雄參與「大港開唱」活動，遭批2架F5E戰機相撞「還有心情跑趴」，總統府今天表示，幕僚團隊原規劃安排總統低調前往，但考量近日有軍機失事等國務繁忙，總統將不會出席這項活動。

總統府發言人張惇涵表示，「大港開唱」從2006年以來，雖然歷經幾次停辦與復辦，一直是高雄，乃至是南台灣最重要的音樂活動盛事，幕僚團隊原規劃安排總統低調前往，以行動向所有疫情下仍努力創作的音樂人表達支持。但考量近日有軍機失事等國務繁忙，總統將不會出席。

儘管不克前往，但他說，蔡英文總統支持音樂人及文化活動的心意不變，也預祝活動在落實防疫下順利舉辦。

至於在野黨稱大港開唱是「高度政治化的演唱會」，張惇涵表示，這顯然是對於大港開唱的歷史脈絡與文化意涵始終不了解，扭曲南台灣最大規模的音樂盛事，並將重要文化活動貼上政治標籤的舉動，不但沒必要，也令人遺憾。

(中時 )