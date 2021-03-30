為搶攻國旅年輕客群市場，老爺酒店集團旗下的老爺會館台北林森攜手頂呱呱新品牌「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」跨界合作，以「Check in, Check wings」主題出發，將炸雞翅專賣店的設計潮元素植入客房內，搭配住房專案贈送的雙人雞翅套餐，住客外帶餐點至房內享用也像在店內用餐，很適合喜愛嘗鮮的年輕族群來飯店聚會、開趴，即日起開放訂房，每日限量3間。

老爺會館表示，飯店原以國際觀光客及商務客為主，因疫情影響而調整策略拚國旅，並以「深夜食堂」的主軸與人氣餐飲品牌合作，規畫入住可享宵夜及飯店早餐的「類一泊二食」方案，加強國人造訪城市旅行的意願。

由本土速食品牌「頂呱呱」打造的全新餐飲潮牌「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」，以40種組合口味的明星雞翅商品攻佔年輕人及上班族，第一家店插旗中山區林森條通商圈，看好該品牌對年輕世代的吸引力，以及兩家鄰近的地利之便，老爺會館台北林森首次推出聯名主題房，將店內設計新潮的菜單看板、紅藍大膽配色的餐廳陳設及醬料蓋等元素搬到客房內，翻轉商務飯店的刻板形象，專案另加贈特製雙人雞翅餐，步行3分鐘即可至店內外帶餐點回房當宵夜，美味與趣味兼具。

「Check in, Check wings」主題房專案，住宿期間為4月1日至6月30日，亦有一般房型搭配「深夜好食雞」住房專案可選擇。兩款方案皆含飯店自助式早餐及「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」雙人雞翅套餐，南北往來的旅人利用飯店官網訂房再享加購高鐵車票8折優惠，提供精打細算的小資族群以實惠價格號召好友一同深夜「吃雞」、待飯店一夜好眠，體驗不一樣的城市「宅度假Staycation」！

(中時 )