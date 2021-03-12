今年一月被罷免的前桃園市議員王浩宇，日前在臉書PO一支影片，影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手「大潭藻礁保護工程款」約7000萬，被台電駁斥，引起外界砲轟。同黨的台北市議員王世堅在節目痛批，王浩宇的行為，是一顆老鼠屎、壞了一鍋粥，強調自己將會提案開出王浩宇黨籍。對此，王浩宇12日PO文回應，他尊重王世堅前輩的說法，將找時間親自跟黨中央和王世堅說明藻礁的態度。

王世堅11日在政論節目《國民大會》中表示，許多對環團的攻擊，都是來自某位他連名字都不想提的被罷市議員，把這市議員的名字和民進黨掛一起，是對民進黨的「潑糞」。王世堅還表示，「民進黨上下從來沒有誣衊或攻擊過任何環保團體，尤其是潘忠政老師，他們長期就是民進黨的盟軍、友軍，從過去到現在，民進黨就是和他們站在一起」。王世堅強調，他會在黨內具體建議開除王浩宇。

對此，王浩宇12日晚間在臉書貼文統一回應媒體詢問，他表示，「面對黨內前輩對我的批評指教，我只能選擇尊重。世堅議員過去並沒有參與桃園藻礁的相關會議，我會在第一時間將藻礁、護岸會議記錄準備齊全，找時間親自跟黨中央、世堅議員說明，相信很快就能釐清事實真相，團結黨內夥伴繼續一起努力」。

王浩宇也強調，「在此同時，我想拜託大家不要為此攻擊世堅議員，也絕對要對其他批評我的黨內夥伴保持理性。因為藻礁公投即將送件，面對國民黨的政治的挑撥與操作，我們的敵人不該是彼此，再次感謝大家的關心」。

(中時新聞網)