苗栗縣後龍外埔籍海釣船木星一號援救落海釣客。

苗栗縣後龍外埔海釣船長張木星援救落海釣客。

6日上午突然提早到來的東北季風鋒面，造成1名來自彰化的楊姓海釣客所乘舢舨，在苗栗後龍外埔漁港外海翻覆，楊姓釣客在海中待救，幸好遇到準備要回港的外埔籍海釣船木星1號，由船長張木星將楊某救回帶回港區，保住一命。驚險援救過程由釣客拍下，讓人見識大自然的可怕。

6日一早，苗栗外埔沿海天氣稍陰，但浪況平穩，原本氣象報告指稱東北鋒面，會在下午才抵達苗栗外海，所以一早就有不少海釣客搭船出海釣刀，外埔籍海釣船木星1號，由船長張木星駕駛，搭載多名釣客，於清晨6時左右出港，前往外埔外海人工漁礁處釣魚，同時間，來自彰化的楊姓釣客，也由通霄港獨自駕駛一艘舢舨，前往外埔外海垂釣。

至早上8點多，鋒面突然提早到來，海上風浪突然轉大，張木星見浪況轉劇，於是通報釣客收拾回港，楊姓釣客的舢舨則被突然打來的大浪打翻，楊某奮力游上翻覆的舢舨底，等候救援。

木星一號駛至外埔漁港外，見到楊姓釣客坐在翻覆舢舨上，趕緊上前援救，將楊某救上船載回外埔港，楊某幸運毫髮無傷，感謝全部援救的船長與釣客。精彩的救援過程被海釣船上的釣客拍下，也讓人見識了大自然的可怕。

楊姓釣客被救上木星1號海釣船，幸運毫髮無傷。（東哥提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍外埔籍海釣船木星1號船長張木星，巧合救回楊姓釣客。（東哥提供／謝明俊苗栗傳真）

(中時 )