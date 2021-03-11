蘋果（Apple）與品牌車廠洽商合作打造Apple Car遇到瓶頸，外電點名，鴻海集團以及加拿大汽車零配件廠麥格納（Magna）集團，最有機會與蘋果合作。

彭博（Bloomberg）報導，蘋果有意切入車用領域，不過在與部分品牌車廠洽商陷入停滯後，蘋果可能重啟與委託代工生產商（contract manufacturer）合作模式。

報導引述產業人士消息指出，鴻海集團和麥格納集團最有機會與蘋果合作打造Apple Car，報導引述蘋果一位員工談話表示，鴻海集團與蘋果工程師團隊互動密切、廠區也裝滿蘋果設計的設備。鴻海集團正積極布局車用領域。

另一方面麥格納也曾與蘋果討論Apple Car相關事宜，麥格納在造車領域累積許多經驗。

蘋果打造Apple Car車內設計傳出新進展，國外科技網站Patently Apple報導，蘋果2項有關Project Titan計畫的車內智慧照明技術獲得專利權。科技網站9To5Mac分析，蘋果車內智慧照明技術專利可能與未來Apple Car車內設計有關，也可能應用在自駕車領域。

蘋果對投入電動車領域三緘其口，外界仍密切關注，日本經濟新聞先前報導，蘋果至少與6家汽車製造商談研發自家電動車Apple Car。

鴻海集團持續推動MIH電動車軟硬體開放平台和聯盟組織，短短4個月內到今年2月底，已經有全球超過800家廠商參與。對於MIH聯盟與Apple Car的合作進展，鴻海集團技術長魏國章日前指出，聯盟不看特斯拉（Tesla）和蘋果，「看聯盟想要去的地方」。（編輯：鄭雪文）1100311

(中央社)