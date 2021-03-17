鴻海(2317)致力推動電動車開放平台MIH聯盟發展，主導軟體平台發展的鴻海集團技術長魏國章指出，參與MIH聯盟的夥伴數自成立以來以等比級數增加，目前已有全球1065家廠商參與。同時，MIH聯盟規畫7月起自鴻海正式獨立運作。

鴻海去年10月中宣布推出MIH電動車開放平台，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，縮短電動車的開發周期及成本，除了廣邀各界夥伴加入，並延攬業界資深戰將鄭顯聰主掌硬體部門兼平台規格定義，集團技術長魏國章則主導MIH軟體平台。

台灣玉山科技協會及和碩16日晚間聯合舉辦「玉山和碩科技論壇：全球電動車發展趨勢與未來商機」，邀集專家學者一同探討研究，魏國章亦應邀出席，參與「啟動新能源汽車產業的新時代」專題座談。

魏國章表示，鴻海集團推動MIH聯盟，希望帶動以開放平台及軟體定義為基礎的電動車產業發展。他指出，聯盟成立以來的參與夥伴數呈現等比級數增加，上個月才400家、接著800家，目前已達1065家，其中30％為全球廠商，近200家背景與網路有關。

MIH聯盟已於1月底公布由鴻華先進推出的首款開發者工作平台「EV Kit」，執行長鄭顯聰亦透露將在3月召開首次合作夥伴會議。魏國章透露，MIH聯盟預計自7月起自鴻海正式獨立運作，初期以造車為主，未來則要提升使用者體驗。

(時報資訊)