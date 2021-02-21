69歲港星吳孟達是周星馳電影的御用配角，6年前曾因病毒感染導致心臟衰竭，甚至一度病危到被送入加護病房，差點喪命，日前還被直擊在片場心臟不適，難受到捂著胸口被攙扶到一旁，如今港媒又爆出，其實他已經悄悄返港接受治療，緊急住進醫院腫瘤科。

吳孟達前陣子登上陸綜《王牌對王牌》，談到當時拍攝新片《少林寺之得寶傳奇》的心境透露，「那個時候真的什麼都做不了，心裡面很多事情想做，力不從心。感覺幾年沒拍戲了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了，夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了。沒想到王寶強又請我拍戲，可以多活一陣子。」

近年來吳孟達時不時傳出身體抱恙，在為電影拍攝宣傳海報時，他的心臟就突然感到不適，表情痛苦猙獰，全身無力到搖搖晃晃，工作人員見狀連忙攙扶他坐下，然而吳孟達還是不停搓揉左胸的部位，臉色十分蒼白，拍攝結束後更向所有工作人員道歉，當時就讓外界十分擔憂。

吳孟達前陣子在拍攝海報的現場心臟不適。(圖/翻攝自微博)

根據港媒報導，吳孟達其實曾在澳門求診，疑似因為病情加重，近期回到香港治療，吳孟達的好友田啟文透露，吳孟達曾失聯過一段時間，之後便主動打電話給他報平安，他也每天都會傳訊息問候好友，更心疼地說有到醫院去探望吳孟達，對方瘦了非常多，「我就讓他多休息」。

(中時新聞網)