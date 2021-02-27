資深港星吳孟達今(27日)因肝癌惡化病逝於香港仁安醫院，享壽70歲，消息傳出令中港台大批影迷遺憾不捨，好友田啟文（田雞）透露吳孟達在家人的陪伴下，如睡著般安詳離世。稍早吳孟達的現任太太也被港媒直擊神情憔悴地離開醫院，19歲獨子吳韋侖更是悲痛到說不出話來。

吳孟達因肺癌惡化病情急轉直下，於今日下午病逝，據《ATV 亞視數碼媒體》報導，在吳孟達彌留之際，他的第一任妻子與雙胞胎女兒，還有現任妻子與獨子也一直陪伴身旁，關海山太太、駱應鈞與艾威夫婦，還有田啟文等友人也一一進入病房與吳孟達告別。

吳孟達兒子被拍到手拿衛生紙，悲傷離開醫院。(取自東網)

田啟文在吳孟達過世後，也現身受訪，透露會幫忙處理吳孟達的後事，大家會一起成立治喪委員會，還不排除會辦追思會，但一切要等到大家靜一靜，才會開始安排。

吳孟達兒子面對媒體提問不發一語。(取自東網)

當田啟文與一群友人離開醫院時，吳孟達妻兒也被發現在其中。吳孟達妻子臉色哀傷又凝重，19歲兒子吳韋侖則是手拿一盒衛生紙離開，面對媒體提問不發一語，直到聽到有人提問「爸爸的身後事開始處理了嗎？」他才終於有了反應，點了點頭，接著搭車離去。

(中時新聞網)