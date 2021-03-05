逸達生技(6576)前列腺癌藥物簽訂美國市場授權，今日股價跳空鎖在漲停板106.5元，至10:30，買單有1.3萬張排隊搶著要買。

逸達與Intas Pharmaceuticals(Intas)宣佈簽訂逸達研發的柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達2億700萬美元；Intas美國子公司Accord BioPharma, Inc.將負責Camcevi在美國市場銷售。

逸達將獲最高可達2億700萬美元的權利金，其中包含簽約金1000萬美元、產品開發里程金、銷售里程金等，另在授權市場擁有產品銷售分成。Intas美國子公司Accord BioPharma, Inc.將負責Camcevi在美國的商品化成本。逸達此前已授權Intas子公司Accord Healthcare經銷除美國、日本、中國大陸、台灣等地外的全球市場。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，Intas子公司Accord Healthcare在歐洲、加拿大、澳洲等地推動Camcevi商品化不遺餘力，對Camcevi有一定了解及掌握，如今再拼上美國市場這一重要版圖，更完整了Camcevi的全球布局。此次將美國市場授權Intas，加上已完成授權的Accord Healthcare 以及中國長春金賽藥業，Camcevi全球市場授權權利金最多已達約4億1700萬美元，顯示合作夥伴對Camcevi的市場潛力深具信心。

(時報資訊)