特斯拉9日股價跌深反彈大漲19.64％收673.58美元，收復600美元整數關卡，受此消息激勵帶動，特斯拉概念股的茂達（6138）早盤數度攻上漲停106.5元、站上百元大關，另元山（6275）、巧新（1563）、定穎（6251）、匯鑽科（8431）、強茂（2481）等均大漲4～7％之間。

電動車指標特斯拉股價從歷史高點900.13美元回落，最低一度下探595.21美元，600美元一度失守。國外機構再度將特斯拉目標價重新回調至900美元，表示對未來二年前景樂觀。

特斯拉股價9日勁揚近20％，對台廠特斯拉或電動車概念股股價是莫大的激勵，茂達去年獲利表現優，市場對去年獲利預估樂觀，今年2月營收表現不俗，累計前2月營收也成長27％，連日股價強漲。

除了上述個股股價大漲外，統振、貿聯-KY、信邦、榮炭、同致等都上漲2％以上，此外也有十多檔個股勁揚1％以上，特斯拉概念股為盤面強勢族群。

(工商 )