獨/北投垃圾屋流浪夫妻身份曝 露宿街頭9個月只為這原因

北市新北投捷運旁的七星公園，近日有對「流浪夫妻」把樹下當自家，隨身物品、垃圾堆的誇張，引起當地民眾不滿，里長通報有關單位來勸導都沒結果。流浪婦人接受《中時新聞網》獨家訪問，露宿街頭9個月的原因曝光。

「流浪婦人」捲曲身體睡在公園座椅上。(照片/游定剛 拍攝)

《中時新聞網》記者(25日)深夜直擊七星公園，只見嬌小身材、捲曲睡在座椅上的流浪婦人，她受訪表示，去年7月和先生北上到司法院、監察院陳情，不料，在台北車站地下街與管理員發生衝突，後被警方送到北投818醫院。出院後覺得北投空氣很涼爽、舒適就住在這，不少熱心民眾都會捐贈物資，但也有反對民眾的聲音，不解天冷怎麼睡在這?面對政府單位、社福團體的關懷與勸導，婦人婉拒外界幫助，僅表示只想靠自己。

「流浪婦人」表示會住在公園等丈夫出院，才會決定下一步該如何走。(照片/游定剛 拍攝)

以樹為家長達9個月，這對來自台中的「流浪夫妻」，自去年5月開始住在七星公園旁，私人物品加上民眾捐贈物資堆積如山。而一旁就是擁有百年歷史的北投火車站，近日北市府規劃要做整建工程，(24日)中午警政、醫療、環保等單位一起出動，和這對夫妻勸說2個鐘頭，途中雙方多次爆發激烈肢體衝突，經醫療團隊評估將2人強制送醫。

新北投捷運旁七星公園「流浪夫妻」雜物囤積，居民不滿破壞市容。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

婦人表示感謝居民給予的衣物，日前寒流來襲會用大衣、雨傘來擋風，平時會到附近北投市場、便利店買東西吃，而盥洗就在旁邊的廁所擦拭。記者追問還會繼續住在公園嗎?她則回應，先生被送醫院了，會繼續在這等他出院，計畫在北投地區找合適店面做生意，但疫情受阻，目前仍未找到合適店面。訪問最後婦人表示，住在這是合法並依照規定，也是我們的權利，生活開銷能省則省，希望趕快找到房子離開，不然誰想住在這裡?

北投「流浪夫妻」街頭囤積大批雜物景象驚人。(照片/翻攝《靠北北投幫》社團)

北市環保局出動垃圾車清理大批雜物、垃圾。(照片/翻攝《靠北北投幫》社團)

(中時新聞網)