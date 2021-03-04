迎接38國際婦女節，並搶攻「粉領商機」，北投麗禧溫泉酒店自3月8日至3月31日止限期推出女性專寵SPA加購方案，凡於活動期間之平日使用「秋冬溫泉一日遊專案」並加價999元，即可享受原價1,800元的奢華SPA「背部舒壓療程」或「頭皮淨化放鬆療程」二擇一。

位於北投大磺嘴第一口泉的優勢位置，北投麗禧溫泉酒店泉質一向備受眾人推崇，其中又以「秋冬溫泉一日遊專案」備受喜愛，專案價格2,350元起，可單人享受露天風呂（大眾湯）搭配雍翠庭或歐陸餐廳980元午間套餐。貴賓可恣意於挑高9米、微風吹拂的露天風呂，感受白磺泉的溫潤，盡情享受以觀音石打造的石板浴、桑拿以及自助零食吧包含咖啡茶、各式軟性飲料、餅乾與水果等。

因應38國際婦女節，感謝在家庭、各行各業努力付出的女性，自3月8日起凡女性使用「秋冬溫泉一日遊專案」只要加價999元，即可享受原價1,800元的「背部舒壓療程（30分鐘）」或「頭皮淨化放鬆療程（30分鐘）」二擇一，在屬於女性的三月，來場北投溫泉微旅行，以白磺泉淘洗每一寸肌膚，用頂級美饌犒賞自己，再搭配儷漾SPA芳療師純熟的按摩手法放鬆緊繃的身心。

(工商 )