（鎖定都會女性，台北花園大酒店住出Spa假期住房專案。圖／台北花園大酒店）

鎖定都會女性消費市場。台北花園大酒店即日起至6月30日推出「暢遊花園 SPA假期」住房專案，活動期間內享優惠價格入住精緻客房專案平日每晚2,688元起，假日每晚2,988元起，連續假日3,088元起，加贈花園SPA「深層舒壓護理」及「全腿氣壓式或岩盤浴二擇一」共60分鐘的課程，還享泰式美饌外帶券，旗下花園泰泰餐酒館精選泰式美饌四選一，再搭配兩瓶沁涼啤酒。除在酒店恣意享受悠閒時光，另可搭乘飯店免費接駁車至周邊景點，隨性漫步在西區商圈購物，體驗城市度假的美好。

後疫情時代宅度假正夯，台北花園大酒店開啟全新旅遊度假模式，標榜女性不必大費周章安排行程出遊，特別包裝舒壓SPA住房專案。

「暢遊花園 SPA假期」專案，入住即可免費享受花園SPA專業芳療師規劃的專屬套裝課程，三十分鐘的「深層舒壓護理」，針對肩、頸、背、頭，使用專屬精油以中式經絡穴點按摩搭配西式舒壓手法，放鬆緊繃肌肉，接著再搭配三十分鐘的「全腿氣壓式引流護理」或「岩盤浴」課程二選一，「全腿氣壓式引流護理」，透過儀器真空氣壓引流按摩腿部及足部，消除疲勞恢復元氣；「岩盤浴」源自日本，輕躺在加熱石上，溫熱滲透自深層肌膚，讓身體由內而外排汗，享受通體舒暢的快感。在六十分鐘的課程中釋放壓力、寧靜心神，迅速回歸最佳狀態。除了享受尊寵呵護的SPA外，還可使用泰式美饌外帶券，人氣餐酒館精選泰式美饌四選一搭配啤酒，身心靈和味蕾都得到滿足，盡享療癒感滿分的Staycation。

另有房客獨家限定的50款古早味自助零食區「花園柑仔舖」，供免費挑選品嘗，此外，訂房即享保證專屬停車位，開車出遊不再煩惱停車位，如欲前往周邊景點還可搭乘飯店免費接駁車，漫遊西門艋舺街區，感受老台北的歷史風華，完美成就輕鬆愜意的旅行。

台北花園大酒店為西區頂級商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，擁有241間挑高舒適的客房及中西薈萃多元化餐飲服務，附設的花園SPA提供各式專業保養課程，在繁忙都市中的世外桃源，打造淨化身心靈的舒適空間。（禁止酒駕‧飲酒過量有礙健康）

(工商 )