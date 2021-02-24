近期忙於宣傳電影《緝魂》的張鈞甯，工作邀約不斷，本刊更於2月7日發現，她在結束電影活動後，便趕赴南港的電視台與好友阮經天會面，似乎在討論未來的合作計畫。兩人繼14年前的《我在墾丁天氣晴》後，終於將再一起演出新作品，會擦出什麼樣的火花，令人期待。

本刊接連多日直擊，張鈞甯為主演的電影《緝魂》跑遍各項活動。二月七日晚間近九點，她和張震現身台北市信義區影城，出席電影的宣傳活動；前一天晚間七點，兩人則分別在長春路和京站等電影院與影迷互動，讓粉絲們開心不已，看得出她為這部片投注不少心力。

結束電影宣傳行程後，張鈞甯隨即搭車前往南港的電視台。（圖／本刊攝影組）

除了春節期間的宣傳行程，據悉，張鈞甯也有新的工作正在進行。二月三日傍晚五點半，她一結束宣傳工作，就與助理搭計程車前往南港的電視台；約兩小時後，戴著口罩的她走到大廳講電話，接著到門外與一群人聊天，眾人聊完便一起走進電視台大樓，令人意外的是，阮經天竟然也在其中。

同一時間，阮經天也利用空檔看著手機，手勢豐富。（圖／本刊攝影組）

在討論新工作計畫的期間，張鈞甯端著茶杯進進出出。（圖／本刊攝影組）

結束合作會議後，阮經天率先走出電視台。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點半左右，揹著背包的阮經天和一名男子到外頭透透氣，幾分鐘後，穿著大衣的張鈞甯也走出電視台，與幾個人聚集在一起，像是在討論正經的話題。過了二十分鐘，阮經天向眾人揮手示意後就搭車離去，張鈞甯則繼續與眾人談話，看她臉上表情不停地變化，令人好奇她是否有什麼新的電影或戲劇作品即將開拍。直到十一點五十七分，張鈞甯才和助理坐上計程車回家。

阮經天現身不久，穿著大衣的張鈞甯也步出電視台大門。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)