「平行時空」這概念常出現在科幻電影、小說之中，它假設同一個人能在不同時空下同時存在著。一位女網友近日就分享一件相當詭異的真實事件，她發現竟有兩張一模一樣的本人駕照存在，離奇程度連警方都覺得不可思議，質疑是另一個自己亂入平行時空所不慎遺落的證據。不過，網友推測，若此事為真，背後的真相反而相當可怕。

原PO近日在Dcard上表示，最近突然接到警局來電，表示有民眾拾獲了她的駕照。原PO起初還以為只是詐騙電話，因為她深知自己駕照並未遺失，不過她再一次回店給警局時卻愣住了，警方不僅連她名字、身分證字號都唸對，甚至連證件上大頭貼的衣服顏色都清楚告知，當下令她頭皮發麻。

原PO一到警局，見到了另一張駕照後，馬上激動直呼，「真的一模一樣！」同時也讓她感到疑點重重：1.她從未補辦過駕照，且兩張的「發照日」為同一天，就算有補辦過，發照日絕不會相同。2.她從未到過民眾拾獲駕照的地點。3.確定原先的駕照一直帶在身上。4.駕照上的證件照是考完試後，直接在現場交照片發的。

原PO詢問派出所員警，警方也沒有頭緒，但憑證件上的鋼印及管制編號能夠初步排除仿冒可能，「這個沒有人要仿啦，要幹嘛也不會貼妳的照片。」種種的疑點讓原PO開始懷疑，該不會「是平行時空出現裂縫，另一個我來遊玩的時候不小心用掉了嗎？」

文章一出，這詭異的巧合也讓網友議論紛紛，「聽起來蠻玄的，毛毛的」、「好詭異喔」、「感覺是個資被盜用欸」。網友則警告原PO後果相當嚴重，並建議原PO要去監理站申訴。「如果這張駕照是真的，代表監理站沒有經過你的同意，複製了另外一張，然後賣給其他人」、「哇！也許過幾年就會發現有你不知道的債務了呢」。對此，原PO表示會在連假後去電監理所詢問清楚，確定到底是不是自己曾經補辦過卻忘記了。

(中時新聞網)