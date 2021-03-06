大陸日前以多次在我國鳳梨中檢測出介殼蟲為由，自3月1日起暫停禁止台灣鳳梨輸入，讓台灣掀起一股全民挺農民、吃鳳梨的活動，也讓「鳳梨料理」意外成為討論話題。一名網友發起討論，詢問大家認為鳳梨做成什麼料理最可怕，對此，大批網友直指2種組合，「pizza加鳳梨是邪教，真的不敢吃」、「鳳梨蝦球，到底為什麼要發明這道菜」。

原PO在PTT上以「大家覺得鳳梨最不能和哪種食物搭配」為題發文，他認為在很多南亞或東南亞國家，會把鳳梨等水果做成料理，更指出鳳梨的酸甜口感能中和味道太鹹的食物，「但並不是每種料理都適合搭配鳳梨」，因此好奇詢問，大家認為鳳梨和什麼食物組合成料理是最可怕的。

貼文發出後網友紛紛熱議，不少人直指鳳梨變成披薩、鳳梨蝦球最不能接受，「當然是披薩阿，都成了義大利人的噩夢」、「首推披薩，但意外地小孩愛吃到不行」、「絕對是披薩」、「鳳梨蝦球+美乃茲根本噁心組合，直接吃蝦球根本更好吃」。但也有擁護者跳出來說話，「鳳梨入菜我超愛耶，鳳梨蝦球讚」。

此外，不少人也認為，鳳梨只要被做成料理都無法接受，「鳳梨沒辦法跟任何食物搭配吧，邪教」、「完全不懂為何要把鳳梨入菜」、「鳳梨料理（鹹的）我都不吃，無法接受該是鹹的食物裡有甜的東西」、「只要把鳳梨拿去做鹹的菜就是悲劇」。

還有網友表示，針對原PO說鳳梨的酸甜口感能中和味道太鹹的食物，但他發現，「我覺得有一個點被忽略，傳統料理鳳梨都是很酸的那種才會拿去料理，可是現在市面上的大多都是改良超甜的鳳梨」，他認為是因為這樣，才會讓鳳梨料理吃起來太詭異。

(中時新聞網)