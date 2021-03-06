原PO將月子餐的內容物貼出，讓不少網友看了直呼太扯。(圖取自爆怨公社)

有網友認為，這份月子餐只有蔬菜合格。(圖取自爆怨公社)

「有沒有人跟我一樣，吃到不怎麼的月子餐？」一名女網友分享，她產後訂了某家月子餐的早餐，但送來的內容物竟是貝果、豬排還有番茄及起司蛋加上蔬菜，由於份量超寒酸，讓原PO忍不住抱怨，「我吃完都快餓翻了」，而她也公布這樣一餐300元，雖許多媽咪指出不算貴，但實際看了內容多半氣炸，「太雷了吧！這哪家的」、「這個早餐…看不出營養價值在哪」。

原PO今(6日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，最近剛生產完訂了月子餐來補身體，不過內容物卻讓她傻眼大嘆失望，只見照片中一片番茄、蔬菜，一片豬排，一份起司蛋，一份貝果，讓原PO各吃了一口後忍不住抱怨，「我第一次吃到這樣一餐300塊的月子餐，有沒有人跟我一樣，吃到不怎麼的月子餐？」

照片貼出後，讓不少過來人都看傻，認為這樣的份量營養根本不夠，「先不說菜色，這份量也太少…」、「我第一次看到這種月子餐，有點誇張」、「這是哪家啊，太誇張了吧」、「我沒有坐月子早餐吃的都比你照片的強欸」、「剛生完餵奶的媽媽很容易餓的，可以退嘛？趕快換別家，月子一定要做好」，還有人分享，「蠻驚訝的月子餐，我的一天1500元，包含3餐、點心、飲品、睡前湯，每餐都很豐盛」。

還有眼尖的網友發現，雖月子餐上寫說是特色小貝果，不過那其實是鹹光餅。(圖取自爆怨公社)

此外，不少眼尖的網友發現，雖菜單上說內容物是貝果，不過和原PO貼出的照片並不符合，「這不是貝果吧⋯好像是鹹光餅」、「這應該是鹹光餅不是貝果」、「照片裡的貝果太讓人驚訝了，我第一次看貝果長這樣」、「什麼特色小貝果，是唬爛人家沒看過鹹光餅噢？平常在我們新莊這邊的麵包店買，一個才10塊錢好嗎？」。不過，也有訂過同家的過來人分享，「但我吃這家都吃很飽，可能是和價錢落差有關」。

(中時新聞網)