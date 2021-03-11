不少人認為，男人寵妻是天經地義，不過在婚姻中，若始終讓著另一方，最終仍會導致失衡，免不了分開的命運。一位人夫控訴，和老婆結婚4年多以來，不但不幸福，自己在家中還被當做奴隸使喚。他將月薪7萬全上繳給老婆使用還不夠，更要包辦家中所有家事，而對方就像是鑲金的植物人般，什麼事都不會做。種種誇張因素讓人夫最終忍無可忍，決定果斷離婚，重新奪回失去已久的自由。

原PO在臉書社團《靠北婚姻2.0》上開頭便表示，「原來妳好老公的定義是這樣，那我跟奴隸有什麼兩樣，真心對妳，不讓你吃苦。結果卻是一路不斷逼近逼我，夫妻做到如此我的感情也沒了，離婚剛好。」

他接著指出，和老婆結婚四年來，每月所賺的7萬元全都要上繳，自己只能留5000元過活，錢不夠就只能自己兼差賺。然而，老婆嫌髒又怕得富貴手，在家中既不下廚，又不做家事，原PO每天吃飯只能自己解決，回家又必須倒垃圾、洗廁所，還要把老婆亂丟的衣物收拾好、洗好、曬好，甚至連內衣褲也都要親自手洗。

誇張的是，老婆的開銷非常大，原PO表示，日前老婆懷孕時，要求在生產前一個月就入住月子中心。從入住到出院66天就花了58萬，當小孩出生後，老婆還以生男生為由，向原PO父母討36萬元紅包。但她又嫌照顧小孩太累，要原PO額外花錢請保母，如今小孩四個月大，老婆連一次尿布都沒幫小孩換過，甚至連奶粉都不會泡。人夫搖頭表示，「妳真的沒資格當兒子的媽媽。」

對此，原PO表示相當後悔，認為當初在結婚時被老婆家討「88萬聘金+黃金10兩」時就該悔婚了。不過，現在他也懶得吵、懶得爭了，原PO氣炸直呼，「是妳讓我看到人可以如何的貪心，如何把男生當成奴隸壓榨，我當初真傻真是天真。」並表示錢、房子再賺就有了，至少離婚後能過自己想過的人生了，「只要兒子就好，其他都拿走沒差。」

貼文一出，網友驚呼「婚前女生嚷嚷著要保障，結果這是在榨汁吧」、「第一次聽過月子中心是生產前一個月就可以入住的耶」、「為什麼你一開始要讓她這麼予取予求？到底是多漂亮？」、「是娶鑲金的植物人嗎…到底結婚領的是結婚證書還是殘障手冊」。同時，眾人也對原PO的決定表示贊同，並祝福他終於脫離苦海。「看到拳頭硬了、但恭喜你擺脫爛貨了」、「剛開始就踩錯坑，還好現在爬出來」、「我老公真應該好好看看這篇PO文，才不會人在福中不知福」。

(中時新聞網)