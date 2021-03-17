南韓女神宋慧喬結束和男星宋仲基2年短命婚姻，恢復單身後無論在工作上還是感情都格外受關注，今年要滿40歲的她，凍齡顏值更屢屢引起討論；近期宋慧喬都會在IG分享工作美照，今（17）日一張絕美側顏連資深女演員宋玧妸都留言讚嘆，也釣出本尊害羞回應。

今日宋慧喬在IG貼出一系列廣告宣傳照，她的頭髮紮成低馬尾，臉上一抹淡妝，穿著一件白色深V洋裝，沒有太多飾品點綴就能感受到她滿滿的氣質美；而今年11月滿40歲的她，肌膚狀況更保養得如少女水嫩Q彈，幾乎不見歲月痕跡。

宋慧喬今（17）日一張絕美側顏連資深女演員宋玧妸都留言讚嘆，也釣出本尊害羞回應。(圖/ 摘自宋慧喬IG)

宋慧喬絕美側顏照被網友狂讚外，連她的前輩元祖級女演員宋玧妸也被她的美貌震撼，笑說「美的極限在哪呢？」，立刻釣出本人在底下害羞表示，「姊姊呵呵呵」；兩人前後輩可愛的互動，也看出宋慧喬在前輩眼裡就像是個鄰家小妹妹。

而日前傳出宋慧喬已確定出演韓劇《現在分手中》（暫譯），和男演員張基龍搭檔，也因為這是她與宋仲基離婚後的首部電視劇，還在籌備就已話題不斷，讓粉絲相當期待。

(中時新聞網)