台南市佳里區子龍國小雖是小校，但在少子化影響下，學生人數反而逆勢成長，全校曾經不到70人，現在加上幼兒園已經有176人，舊校舍不敷使用，新建校舍18日動土，預計明年可完工。（莊曜聰攝）

不受少子化影響，台南市佳里區子龍國小學生人數逆勢成長，從多年前全校學生不到70人，現在加上幼兒園已經有176人，舊校舍已經不敷使用，校方從去年就計畫新建教學大樓因應，但受到缺工、建築成本上漲等因素影響，工程8度流標，最後找到開設營造公司的校友出馬才順利招標，18日舉行動土奠基典禮，市長黃偉哲、前教育部長吳清基等人都到場參加。

校長陳金生表示，偏鄉小校的子龍國小雖然教育資源不足，但教學成績亮眼，傳統藝陣如宋江陣、舞龍、太鼓等深具特色，也曾獲教學卓越獎、南市閱讀磐石獎、全市英語讀劇比賽特優，兒童劇團還曾全台巡迴演出，也吸引學區外孩子前來就讀。

新建的校舍以子龍國小「龍騰」為意象，融入大船的造型，象徵航向世界舞台的核心價值，展現「愛在飛揚、子龍啟航」的教育內涵，新校舍為2樓層設計，1樓為幼兒園教室，還附設專屬衛浴設施；2樓則為學生室內活動與視聽、英語學習空間，以解決室內空間不足的問題，嶄新設計加上綠建築，總經費為3013萬元。

據了解，工程自去年就開始招標，但受到營造業缺工及建材價格上漲等因素影響，屢次流標，地方人士也相當關心，找上該校第11屆校友，開設甲級營造公司的李聖良幫忙，李聖良透露，近半年來建築成本每坪從7萬漲到近10萬，儘管可能不敷成本，但考量要讓學弟妹有好的學習環境，最後決定投標承做工程。

子龍國小新建教學大樓工程預定明年7月完工，市長黃偉哲表示，以3000萬元的經費規模，招標過程充滿挑戰，特別感謝子龍國小傑出校友願意承作，以及建築師的共同努力，才能讓美夢成真，讓校方在學生人數增加，幼兒園又增班的情況下，能夠有更舒適的上課空間。

(中時 )