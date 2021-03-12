去年至今因受疫情影響，全民無法到日本血拚，全聯看好「偽出國」商機，今（12日）起至25日首次擴大舉辦「激安！日本商品展」，一次集結餅乾零食、生活用品、甜點麵包等，祭出指定商品全聯價8折起；即日起READ BREAD也同步攜手岩島成熟麩麵包推出聯名商品。
根據日本觀光局2019年公布的外國旅客人數統計，台灣訪日旅客逼近500萬人次，顯見台灣人喜歡到日本玩樂，「激安！日本商品展」活動，這次精選夯品中，「日本三井上白糖/三溫糖」、「濱田大阿蘇辣麵味露」第2件5折；另有新登場的皇室御用下午茶點「堡晟蕨餅」等。
此外，獨家從日本進口的「生活良好」商品，類別包含休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等，超過130種品項，最低售價49元起，消費者可買到與日本近1500家超市同步的優質商品，活動期間也推出多款商品第2件5折優惠，包含動物餅乾、巧克力圈餅乾、薄燒仙貝、鮮蝦薄餅、日式細麵等。
另，今起至4月8日READ BREAD獨家推出岩島成聯名熟麩系列麵包，同時與食品工業發展研究所（簡稱食品所）創新改質麥麩，限定商品每100克膳食纖維含量在6克以上，至少是衛福部建議每日攝取量的1/4以上，且所有原料來自台灣，讓麵包不只有正統日式湯種的溼潤度與Q彈度。
這次5款熟麩系列麵包，有「熟麩高纖吐司、熟麩紅豆平燒麵包、高纖桔香葡萄麵包、熟麩手撕餐包、熟麩高纖香蒜麵包」，也引進岩島成經典明星商品「黃金巨蛋麵包」；活動期間，於全聯購買READ BREAD x 岩島成麵包，憑商品外包裝截角至岩島成門市，單筆消費折扣後滿188元，可獲贈品牌購物袋+指定麵包1個，限量3000份，送完為止。
(中時 )
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