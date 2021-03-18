鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)今（18）日公告，董事會通過擬斥資7762.9萬美元（約新台幣21.96億元），買下母集團鴻海美國威州廠區興建中的智慧製造中心及高效能數據中心，以擴充美國當地製造能力，因應伺服器客戶強勁需求。

工業富聯公告，董事會擬藉由旗下全資子公司FII USA，以自有資金7762.9萬美元，收購鴻海全資子公司AFE持有的興建工程等相關資產，包括2019年9月開始興建的智慧製造中心、去年2月開始興建的高效能數據中心。

工業富聯表示，受到新冠肺炎疫情影響，北美線上辦公、教育、娛樂的需求出現爆發性成長，當地雲端服務供應商（CSP）對伺服器需求隨之成長。目前公司美國工廠產能以品牌客戶為主，無法滿足此部分雲端服務供應商客戶需求，因此亟需擴充美國當地製造能力。

據工業富聯揭露，此次買下的鴻海威州廠區智慧製造中心，面積為27024.55平方公尺，生產伺服器零件及整機製造，目前已完工並取得當地主管機關生產許可。數據中心面積2693.26平方公尺，目前仍在興建中，完工後將提供數據中心主機代管。

據了解，工業富聯目前在美國共有4處廠房，分別位於美國威州、德州休士頓、猶他州鹽湖城及加州聖荷西，其中威州廠為向鴻海承租。此次決議轉租為買，主要考量目前伺服器產能及訂單需求同步滿載，此舉有助於增加資金調度及產能規畫排程彈性。

(時報資訊)