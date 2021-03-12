好市多擁有不少CP值高、份量大的美食，受到不少人喜愛。一名女大生表示，家人每次去好市多，不是買烤雞，就是貝果，令她吃到已經膩了，意外看到YouTuber介紹好市多美食後，令她口水直流，包括迷你巧克力乳酪塔、義美小泡芙及泡菜起司炒飯，貼文曝光後，引發不少網友參與討論

該名女大生日前於論壇《Dcard》發文，因自己工作性質的關係，經常要假日上班，導致無法和爸媽一起去好市多，每次買回來的不是烤雞，就是貝果，都只能不斷吃一樣的，「真的好膩」。某天偶然看到一名YouTuber介紹好市多美食，令她看了垂涎三尺。

該影片中推薦不少美食商品，包括迷你巧克力乳酪塔、義美小泡芙、泡菜起司炒飯等。其中迷你巧克力乳酪塔，一盒12入售價399元，平均一個33元，切開後內餡的熔岩巧克力就慢慢地從中流出來；另外，義美小泡芙與市面不同的是，有特別增加了20%的牛奶、巧克力，使得味道更加濃郁好吃，該名YouTuber還表示「回購率百分百」。

令原PO最心動的是，微辣的泡菜起司炒飯，一包裡共有6小包，只要微波就可以食用，其中的泡菜非常多，且還有起司絲，「完全可以當作正餐」，原PO也表示，看完影片介紹後，肚子超級餓，並準備拿起紙筆寫購物清單了，「大家還有推薦的好市多美食嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛推薦自己心中的美食，包括凱薩沙拉、美式辣雞翅、泰式涼拌、希臘優格、紅龍雞塊、德國豬腳等。

(中時新聞網)