中西料理主廚，以五月天熱門歌曲推出「五大主廚、十手聯彈」。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

五月天本周六將到台南開唱，香格里拉台南遠東國際大飯店義大利籍行政主廚歐瑪 (Omar Ugoletti) 率中西料理主廚，以五月天熱門歌曲推出「五大主廚、十手聯彈」；活動期間與五大主廚照片合影上傳臉書且分享好友，享自助餐廳75折，同場加映憑五月天台南場演唱會票根，享自助餐最低5折起，飯店各餐廳亦有75折及單點菜色升等至套餐；指定日期入住送喉糖等。

為迎接來自全國各地五迷與食客饕家，即日起至4月15日每天午及晚餐，一次將飯店各餐廳主廚招牌料理帶到「遠東CAFÉ」，舉辦一場別開生面的「五大主廚、十手聯彈」美食盛宴，分別有正宗義大利手作披薩「煙燻鮭魚蘆筍佐馬斯卡彭奶酪」與義式傳統「燉牛肉佐羅勒香蒜醬」、皮脆肉嫩「廣式燒腩仔」與經典「潮式滷水鹅」等美饌佳餚，讓饕客們一處用餐也能同時品嘗其他特色餐廳招牌菜！

此外也祭出憑演唱會購票證明或票根享優惠活動，讓五迷們住好、吃好、吃滿！凡於3月20至21日及3月27至29日辦理入住時出示演唱會購票證明即可獲得喉糖，貼心地為熱情吶喊五迷潤喉。沒搶到演唱會門票的五迷們也別錯過，遠東CAFÉ「五大主廚、十手聯彈」美食盛宴，只要與任一五大主廚宣傳品合影上傳臉書且分享好友，即可享自助餐4人以內同行75折。

(中時 )