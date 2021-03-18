桃園市長鄭文燦今日出席台、法防疫物資捐贈儀式記者會。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今日出席台、法防疫物資捐贈儀式記者會，桃園市政府媒合在地口罩國家隊東野精機公司，並在外交部、法國在台協會協助下，捐贈32萬片口罩給法國東部科爾瑪市及法國南部紅十字會，以實際行動協助法國對抗疫情。

鄭文燦表示，法國的民主、文化、科技、美食、流行讓世界變得更美好，尤其巴黎極具觀光魅力，而台灣同樣具有民主、高科技基地、文化等特色，同時也是水果王國，一年四季都能品嘗到美味的水果，相信台灣會成為法國在亞洲的好朋友、好夥伴。

鄭文燦說，此次感謝外交部政務次長曾厚仁、駐法國台北代表處大使吳志中等人居中協調，桃園是口罩國家隊重要的基地，東野製作的口罩品質優良，感謝東野慷慨捐贈口罩，向法國的國際友人伸出援手，共為防疫盡一份心力。

鄭文燦說，有「2022歐洲綠色首都」之稱的格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區是桃園的友好城市，雖因疫情影響，雙邊城市交流暫緩，但仍持續透過視訊會議深化合作。

曾厚仁說，法國和台灣是好友，法國政府堅定支持台灣加入WHO，台灣人同樣喜愛法國文化，我們共同見證了彼此深厚緊密的情誼。感謝鄭市長協助促成捐助，雙方的友誼、合作一定會更加深化。

法國在台協會主任公孫孟表示，目前全球各地仍籠罩疫情危機，歐、法疫情現仍相當嚴峻，危機時刻也是台、法展現團結的時刻，感謝台灣各界支持、贊助。

法國科爾瑪市市長斯特羅曼透過視訊表示，十分開心能和距離科爾瑪市9千5百多公里遠的台灣互動，疫情導致各國交流變得困難，但台灣成功抗疫獲得世界讚賞，是全球典範，各國應學習台灣經驗。非常感謝桃園市政府協調捐贈口罩。

法國紅十字會艾克斯馬賽地區急難救助中心主任埃斯特尼說，協會與中央、地方政府齊心共抗疫情，收到物資後將立即分配給義工和急救人員，感謝台灣政府和民間單位捐贈防疫物資。

桃園市府秘書處處長顏子傑說，桃園和格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區在永續、科技、創新、教育及體育互動密切，下週在桃園舉辦的永續城市高峰論壇，也特別邀請公孫孟與格勒諾布爾大都會區駐亞洲推廣大使費歐德(Pascal Viaud)共襄盛舉，分享公私部門如何加強推動綠色交通並促進城市永續發展。

(中時 )