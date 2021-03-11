美女插畫家「JANiE泥泥學姐」除了有專業繪畫技術，還有傲人F罩杯火辣身材，多次登上《批踢踢實業坊》表特板引起討論，Instagram還有近150萬粉絲，人氣超高；泥泥學姐平日就不吝嗇秀出性感曲線，日前穿了自嘲很宅的服裝逛地下街，但凝視扭蛋機台的她，雙球簡直炸出來讓網友看了塊噴鼻血。

日前泥泥姐姐分享自己逛地下街，看到一排扭蛋機台有感而發，想起小時候轉一顆扭蛋花50元就覺得貴，不過，她認為50元不只買扭蛋內容物，還有轉動那瞬間聽到「喀啦」的爽感；但泥泥姐姐發現如今轉一次扭蛋要兩個50元，讓她感嘆「好多都好可愛，但我真的扭不下去」。

泥泥學姐自嘲穿很宅的服裝逛地下街，但凝視扭蛋機台的她，雙球簡直炸出來讓網友看了塊噴鼻血。(圖/ 摘自泥泥學姐IG)

泥泥姐姐附上一張「望梅止渴」的照片，還自嘲日常穿搭很宅，畫面中她穿著一件軍綠色內搭衣，超合身剪裁把她F罩杯傲人上圍原形畢露；大票粉絲看到她惹火身材都快噴鼻血，「泥泥穿的普通也很可愛」、「巧遇會不會流鼻血」、「是穿得太犯規」、「哇衣服好撐」、「不會穿得很宅呀，很合身」。

除了好身材和專業繪畫技術外，泥泥學姐也是個學霸，過去曾考上桃園第一志願武陵高中，還有國立中山大學，近年人氣也不斷飆升，讓大家注意到台灣也有美女插畫家。

(中時新聞網)