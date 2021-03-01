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一名曹姓婦人昨（2月28日）前往新北市板橋區中正路一間服飾店消費，曹女將其BMW轎車違停在路上，執行拖吊勤務的員警欲開單時，曹女卻開始罵警，情緒失控，也不願乖乖趴下接受逮捕，警方無可奈何只好將其制伏在地，曹女反抗過程被民眾錄下，不少網友紛紛力挺警察執法。

據悉，曹女昨下午4時許，將BMW轎車停放於新北市板橋區中正路，板橋警分局交通分隊警員會同拖吊業者前往拖吊，拖吊過程中，曹女突然現身要求警方放車，當時拖吊車尚未移動，但曹女沒帶鑰匙，警員不予理會，因其沒有鑰匙便照規定繼續拖車，要求拖吊業者將車吊離。

曹姓女子當場情緒失控，不停向警員飆「王八蛋」以及國罵，雙方爆發肢體衝突，曹女罵完後就想離去，但員警依法執勤，要求曹女趴下就範，但曹女不從，警方無可奈何便將其撂倒在地，曹女則死命掙扎，還對著員警拳打腳踢，員警的臉頰則因此遭劃傷。

透過30秒制伏影片中可見，警方依法將曹女壓制在地後，曹女掙脫後癱在地板上哭泣，錄影的民眾甚至出言吼警察，「不要這樣，人家是女生」，而警察依法執法卻被民眾誤解，現場警員也顯得相當無奈。

影片曝光網路後，不少網友也紛紛在留言區力挺警察執法，直說，「支持警察」、「支持警察執法！警察辛苦了」、「為什麼要為難警察」；也有網友留意到影片拍攝者也跟著要警察別制伏曹女，對此，不少網友痛罵，「拍攝者是腦袋進水嗎」、「支持警察，拍攝者心態令人搖頭」。

對此，板橋警分局交通組長李瑞彬表示，依法上了輔助輪後還要移動才不會放車，但女車主現身並未帶鑰匙，無法證明她就是車主，所以警員依法要求業者將車輛拖離，該女也以身體阻攔推吊車還推擠警員、挑釁警員，隨即呼叫警力支援，過程中曹女也抓傷警員臉頰，因此依法移送法辦。

(中時新聞網)