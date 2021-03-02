面對全球氣候異常，台灣水情吃緊，不僅農業休耕，工業用水也面臨缺水危機，國民黨立委陳玉珍今質詢行政院長蘇貞昌時，要求蘇貞昌保證未來不會缺水，蘇貞昌說，水情都有掌握，呼籲國人共體時艱，節約用水。對於蘇貞昌不願正面答覆缺水問題，陳玉珍以「渣男」形容，蘇貞昌馬上反駁，「委員，我不是渣男」，你這樣形容不好，身為行政院長有責任向國人報告。

缺水問題嚴峻，繼先前農田大規模休耕後，工業用水也面臨吃緊，甚至可能影響民生用水，經濟部水利署統計，截至昨天，新竹科學園區的寶山第一、第二水庫有效蓄水量僅剩24.9％跟13％，台中科學園區12.8％，南科15.1％，除非近期臨時下大雨，否則供水量警剩餘30至60天，外國媒體更解讀，我國半導體產業恐在60天產生缺水危機。

經濟部長王美花表示，事實上一直做最壞打算，梅雨季之前希望維持民生跟產業用水，我們一定要穩定供應產業用水，目前經濟部正努力朝這方面努力。

陳玉珍則不斷向蘇貞昌追問，「院長可以保證嗎？」蘇貞昌回答，我們從去年起小心面對極端氣候，這是56年來首次颱風季沒颱風進來，因為及早採取停灌措施，使得至今還撐住，透過海水淡化等方式，一定要維持相關企業正常營運。

眼看蘇貞昌不願承諾不會缺水，陳玉珍批評，院長有沒有覺得像「渣男」，就好比女方問愛不愛我，男方卻細數為對方做很多事情，連保證都不敢保證。

蘇貞昌反駁，「委員我不是渣男」，妳這樣形容不好，他身為行政院長，相關作為負責任報告。不過，蘇貞昌保證，不會因為休耕而產生糧食危機。

(中時 )