國民黨立委陳以信送花給蘇貞昌、陳時中。（本報資料照）

國民黨不分區立委陳以信上周五質詢行政院長蘇貞昌時，為感謝第一線防疫人員辛勞，送花給蘇貞昌跟衛福部長陳時中「代表」接受，引起藍營基層反彈，前立委蔡正元更在臉書開轟。今早在立院黨團內部遭砲轟，「丟掉」新會期國防外交委員會召委，也被送國民黨考紀會。考紀會主委葉慶元說，送花的行為未列在「黨員違反黨紀處分規程」，因此考紀會無法立案處分，況且陳已丟掉召委，也算是處分。

國民黨主席江啟臣上午參加中央黨部婦女節活動時表示，陳以信上周五晚間就主動向黨中央、黨團說明，今早在黨團也自己提出報告，作出相當反省；至於黨團決定陳無法擔任召委、移送考紀會等作法，「黨團當然要有態度」，但大家都接受陳的反省。

葉慶元說，上周五陳以信說今天要主動到考紀會說明，他就告訴陳不用來了，因為「黨員違反黨紀處分規程」的違紀樣態，並沒有「質詢時送花給閣揆」的行為，基於「處罰法定主義」，陳的行為會造成爭議及誤解，但不構成違紀，就算黨團移送到考紀會，考紀會也不會立案，況且陳今早丟掉召委、遭黨內砲轟，應也算受到教訓了。

(中時 )