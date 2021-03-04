小朋友最誠實！一名女網友在網路上分享一段，兒子與爸爸看到正妹後，童言童語的反應影片，對話曝光後，讓大票網友笑到不行，笑虧「爸爸還活著嗎」，而這位爸爸「求生意志」也很強烈，馬上澄清自保。

女網友在臉書社團「爆怨2公社」上傳一段影片，標註「爆怨一下我的兒子，跟他爸爸出去玩，我在上班賺錢看到這個影片笑慘」，影片中一名可愛的小男生，看到路邊超商裡，坐著一名穿短裙的正妹，小男生對爸爸說「我要換一個馬麻」。

爸爸瞬間笑出來，再問兒子一次「你要換馬麻」？兒子則指著超商的短裙妹說「換那個姐姐」、「那個比較漂亮」，爸爸聽完笑到不行，將影片傳給女網友，並極力澄清「沒有教過兒子說過這句話」。

影片PO上臉書後，很快吸引上千名網友朝聖，直呼小男生實在可愛，同時笑虧「爸爸也笑的太爽，回家屎定了」、「靠邀，說出爸爸的心聲了」、「回去一起跪算盤」、「兒子前途無量」、「笑聲太真誠了吧」、「兒子一定不是偷生的」、「小朋友你的人生還很長」。

(中時新聞網)