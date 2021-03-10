台語歌王羅時豐不僅以好歌藝聞名，替知名藥商拍攝的「斯斯」廣告更是每一代人都知道，而他近年走出舒適圈，不僅挑戰華語歌壇，還試著跨界網路新媒體，開創事業新篇章，而羅時豐近來在自己節目上，談到私下跟愛妻的相處點滴，不但曝光對老婆的暱稱，還自爆「晚上還要」，根本大放閃光彈。

外號「大牛」的羅時豐，在台灣歌壇奮鬥多時，這兩年決定發掘自己新的一面，不但外型風格大改造，甚至當起YouTuber，與新媒體迸出的火花讓年輕族群眼睛一亮，直呼不知羅時豐可以這麼可愛逗趣，成果空前地好，羅時豐還因此有了新節目，為演藝事業又添一筆佳績。

近日他在新節目《今晚開讚吧》，跟一起主持的小禎大聊「家內事」，大方分享跟老婆的日常，羅時豐表示老婆是全職媽媽，對他很體貼，他下工回家，老婆從不要求他幫忙帶孩子、做家事等等，甚至爆料老婆外號叫「攬嫂」，因為不管是自己還是別人的事，她都會主動攬下來做。

小禎聽聞羅時豐分享老婆事蹟，機智噴發說大嫂的用心「就是要甲你攬著著啊！」，沒想到羅時豐接著語出驚人，竟接話：「晚上還要，真的！」，讓小禎傻眼趕忙制止他再說下去，但全場已噴笑，事實上羅時豐今年52歲，跟老婆張若盈已結婚24年，還生了3個小孩，但夫妻感情始終很好，他曾分享私下總愛逗老婆，而老婆都很給面子，嘴上可能嫌肉麻不要，但表情卻很開心，恩愛羨煞眾人。

(中時新聞網)