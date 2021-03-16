新北市板橋區新生里里長王保利自費購買雲林縣水林鄉的蕃薯2500斤，支持辛苦蕃薯農，分送給鄰里享用。（翻攝）

高麗菜量多價跌，鳳梨外銷大陸受阻「菜土菜金」各地興起買高麗菜、鳳梨救農民，除了這兩樣蔬果之外，新北市板橋區新生里里長王保利表示，蕃薯同樣盛產，批發價不到5塊錢，他自費購買雲林縣水林鄉的蕃薯2500斤，支持辛苦蕃薯農，分送給鄰里享用。

王保利表示，他的妻子娘家在雲林水林鄉蕃薯庄，以種植台農57號黃金地瓜為主，水林一帶栽種面積有一千多公頃，被稱為是蕃薯的原鄉，但口感鬆軟香甜的地瓜，故居鄰里和他們表示，今年盛產，產量過剩，價格直直落。

老家在彰化的王保利回想起他年輕時也種過地瓜，了解耕種採收都是苦力活的辛勞，為協助鄉親行銷不讓辛血白費，自費採買2500斤，一斤價格6塊錢，通通免費送人品嚐。

另外，王保利說還要感謝志工協助，準備一袋袋的地瓜讓民眾免費帶回家之外，為了展現地瓜的美味，志工們特別準備油鍋炸地瓜、還有窯烤地瓜，分享料理地瓜的方法。發送蕃薯的晚上，空氣中飄著地瓜香味，鄰里聞香而來，品嚐蕃薯稱讚好美味。

地瓜被稱為超級食物還有長壽食品的稱號，營養價值高含有膳食纖維和多種維生素，王保利表示，希望讓更多人有機會認識來自水林的蕃薯，幫助雲林鄉親多多銷售。

新北市板橋區新生里里長王保利自費購買雲林縣水林鄉的蕃薯2500斤，支持辛苦蕃薯農，分送給鄰里享用。（翻攝）

新北市板橋區新生里里長王保利自費購買雲林縣水林鄉的蕃薯2500斤，支持辛苦蕃薯農，分送給鄰里享用。（翻攝）

(中時 )