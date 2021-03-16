外埔六分里綠廊道北岸護堤已完成整治。（李文傑提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區六分里綠廊道是當地居民重要休憩步道之一，由於綠廊道北岸護堤部分塌陷，造成結構受損及農土流失。市議員李榮鴻向台中市府爭取315萬元施作護堤整治工程，日前已完工，李榮鴻與特助李文傑16日至現場視察工程品質。

六分里綠廊道為外埔地區重要休憩步道之一，連結大同磁瑤綠廊道、永豐桐花步道，是一體系完整的步行漫遊圈，去年底李榮鴻接獲六分里長劉黃碧霞及農民陳情，指綠廊道北岸護堤部分塌陷，甚至有比農田低問題產生。

李榮鴻議員服務處指出，該段為為六分大同二排上游匯集處，良田頗多，如無儘快整治恐危及農民財產安全，且該段溝渠雜草叢生環境髒亂，其中也特別感謝鄰近地主提供土地設置施工便道，讓工期如期完成，未來也希望大家一起來外埔漫遊。

市議員李榮鴻與特助李文傑16日至現場視察工程品質。（李文傑提供／陳淑娥台中傳真）

劉黃碧霞表示，該綠廊道於2017年啟用，步道維護及修繕感謝市府及公所努力，但護岸方面經費較大須由主管機關補助，如今工程已完工，謝謝李榮鴻議員大力幫忙。

(中時 )