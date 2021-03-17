民進黨16日舉行北市黨務會談，會中民進黨立委高嘉瑜提議，在2022年的台北市長選舉中，若衛福部長陳時中沒有意願，那民進黨就應該派出奇兵，並推薦台北市議員王世堅應戰。對此，王世堅還原黨務會議召開時的情況，並指身兼主席的蔡英文總統的反應和他自己聽到時一樣，「驚呆了啦」。

王世堅17日在網路節目《94要客訴》中表示，昨天高嘉瑜在總統面前講，那個場域滿妙的，其實蔡總統一向很幽默，「我看蔡總統聽高嘉瑜講，大概反應跟我一樣，就是驚呆了啦」。

王世堅指出，昨天他聽到高嘉瑜這麼說，當下的反應就和第一次聽到高嘉瑜唱歌時一樣，「驚呆了」。王世堅坦言，聽高嘉瑜唱歌對他的驚嚇程度比較高，「頭一次聽她唱的時候，我幫他伴奏，我伴奏到後來琴都不知道怎麼拉，所以幫她伴奏完我就封琴了」。

王世堅透露，高嘉瑜事先沒和他講過，且在她之前，前立委蔡啟芳和立委蔡易餘公開在媒體推薦自己，「我非常感謝他們的好意」，並指高嘉瑜、蔡啟芳和蔡易餘3人有一個共通點，就是慧眼獨具。

不過，王世堅認為，高嘉瑜昨天的舉動，是因為當時現場氣氛比較凝重，「高嘉瑜一方面想推薦我，一方面想博君一笑，緩和氣氛」。高嘉瑜推薦王世堅時，王世堅並不在場，因為他記錯開會時間遲到了，而他到場後，蔡總統就主動對他說，「你不在的時候高嘉瑜推薦你選市長」，而王世堅則無回應，高嘉瑜最近比較少唱歌，開始練笑話了，「也只能這講」。

(中時新聞網)