消防局溪湖分隊長楊勝明表示先前搜救時，有住警器遭燒毀幾乎面目全非，仍努力發出聲響，呼籲民眾一定要安裝住警器，讓居家防火安全更完備。

彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺，拋磚引玉捐贈400顆住警器，希望能讓所有溪湖鄉親的住宅，都能有一顆保命符，何炳樺說，他響應彰化縣長王惠美編列近千萬購買住警器，希望能完成全縣「一戶一住警器」的政策，但礙於經費有限，溪湖還缺近2000顆，因此他自掏腰包購買，希望吸引更多在地企業響應，共同保障人民財產安全。

今年２月彰化縣溪湖有1透天民宅發生火警，警消獲報前往搶救，火勢很快獲得控制，因該住宅有安裝住警器，民眾很快就報警讓警消快速抵達現場，因而降低整體傷害，何炳樺得知後深覺住警器實在有安裝必要，因此個人出資將近11萬元，購買400顆捐贈給溪湖消防分隊，讓有需要的迷種可以免費申請。

何炳樺表示，彰化老年人口居多，許多長輩可能使用爐具忘記關火，容易造成危險發生意外，若安裝住警器可在室內冒出濃煙時，第一時間發出警報聲提醒，而溪湖鎮目前安裝住警器的戶數大約在53％，也就是還有將近一半未裝，呼籲民眾可以線上，或到轄區消防隊申請，來增加自身安全。

消防局溪湖分隊長楊勝明表示，彰化縣民安裝住警器後，至今已經成功挽救52戶家庭免於危難，以溪湖鎮為例，應安裝住警器的戶數為10238戶，已安裝戶數為5249戶，安裝率達53.9，等於還需要4989顆住警器，加上里長、各界捐助的住警器，尚缺近2000顆。

消防局溪湖分隊長楊勝明表示，住警器內置電池，不用經過繁瑣的配線安裝過程，王縣長重視縣民安全，針對縣內弱勢族群、家中有孕婦、12歲以下兒童、65歲以上長者等，都可以申請，1戶限補助1只，同一址不重複補助，歡迎所有鄉親，一起安裝住警器，讓居家防火安全更完備。

消防局溪湖分隊長也感謝何里長拋磚引玉捐贈住警器，贈送感謝狀。(吳建輝攝)

彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺，自掏腰包將近11萬元，購買400顆捐贈給溪湖消防分隊，讓有需要的迷種可以免費申請。(吳建輝攝)

消防局溪湖分隊也積極到地方駐點，方便民眾申請住警器，大大提升住警器的安裝率。(消防局提供／吳建輝彰化傳真)

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