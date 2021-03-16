嗜吃海鮮的民眾要小心受騙，英國《衛報》（The Guardian）分析近期44個相關研究、多達9,000個海鮮樣本發現，全球餐廳、魚販、超市中約36%的海鮮標示錯誤，當中一項歐洲研究更顯示，餐廳裡最常標示錯誤的魚類是「烏鰭石斑魚」及暱稱為「肉魚」的「刺鯧」。另外，亞洲鄰國大陸、新加坡也被點名海鮮標示不符的問題嚴重。

英國《衛報》分析近期44項海鮮相關研究，研究範圍擴及全球逾30國、超過9,000個來自餐廳、魚販、市場的海鮮樣本，發現當中36%海鮮樣本標示錯誤，顯示全球海鮮標示不符、詐欺的情形相當廣泛。

其中一項研究比較加拿大、美國、英國、新加坡、澳洲、紐西蘭的餐廳、魚販、超市所販賣的鯛魚（snapper），發現約40%都標示錯誤，標示不符最嚴重的國家是英國及加拿大，比例達55%，其次是美國的38%。

分析指出，標示錯誤的狀況大致可分為3種，第一種是標示為同家族的不同種，例如一項德國研究顯示，48%的樣本標示為扇貝王（king scallops），不過實際上是價格比較低的日本扇貝（Japanese scallop）。第二種是以價格較低的種類混充為價格高的魚種，一項義大利研究發現，130個從當地魚販、市場蒐集來的鯊魚肉中，45%都是屬於價格較低、不太受消費者青睞的鯊魚種類。第三種錯誤竟包含瀕臨絕種的魚類，一項2018年的英國研究指出，當地70%的鯛魚樣本其實是不同的魚種，種類多達38種，當中不乏棲地受到破壞的魚類。

海鮮標示不符、錯誤的情況相當嚴重。

《衛報》分析也發現，餐廳裡海鮮標示不符的情況相當嚴重，一項針對歐洲餐廳、橫跨23國、180間餐廳的大規模研究顯示，每3間餐廳就有1間有標示不符的問題，當中西班牙、冰島、芬蘭、德國的情況最嚴重，高達40-50%，最常標示不符的魚種為「烏鰭石斑魚」（dusky grouper）及俗稱為「肉魚」的「刺鯧」（butterfish）。另外歐洲梭鱸魚（pike perch）、比目魚（sole）、黑鮪魚、黃鰭鮪魚（yellowfin tuna）等也經常被標錯，研究指出，消費者可能有50%的機會沒有吃到他們點的魚種。

此外，亞洲兩大鄰國新加坡、大陸也被點名有海鮮標示不符情形。新加坡市場賣的蝦球被發現主成份為豬肉，一點蝦也沒有，約38.5%標示不符。在大陸，檢測市場裡30個牌子、153個烤魚片產品，標示錯誤率至少達58%，當中還被驗出含有會致死的河豚家族種類。

不過《衛報》也指出，部份研究聚焦本來就知道可能出問題的海鮮種類，因此說36%的全球海鮮一定都標示不符，這樣的說法或許不太精準，攤販、餐廳也不一定都是故意標錯種類，不過對於那些將低價海鮮混充高單價海鮮來販售的行為，很明顯詐欺的成份居多。

由於海鮮取得途徑相當複雜，整個供應鏈的處理過程也相當不透明，標示錯誤是相當容易、常見的事，而且能夠帶來很高的獲利，美國非營利海洋保育組織「Oceana」副主席羅艾爾（Beth Lowell）表示，在海鮮供應鏈裡，有非常高的機會能將低價海鮮標示為高價海鮮、將養殖海鮮標示為野生海產，標示不符的情況在各地都很普遍。

(中時新聞網)