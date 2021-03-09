資深藝人蔡閨，出道以來以浮誇造型及類似「唐老鴨」的聲音著名，成為秀場紅牌女明星，近日她在臉書曬出20年前與現在的照片對比，只見造型從過去至今都未曾改變，她也罕見吐露不為人知的心聲，讓人聽了為之鼻酸。

蔡閨在臉書曬出今昔照片對比，只見她一樣頂著一頭捲髮，招牌眼鏡和浮誇造型更是20年來從沒變過，此外幾乎未見歲月在她的臉上留下痕跡，面容呈現凍齡模樣，接著提到有些粉絲表示她的裝扮和表演過於誇張，建議能夠正常呈現就好，對此她坦承以前和現在確實都不正常，但也吐露出無奈心聲：「怕正常後就不會表演也笑不出來了，怎麼辦」。

左邊20幾年前的我和右邊20幾年後現在的我 有些粉絲會説妳裝扮和表演好誇張喔 正常一點就好了 對喔好像以前和現在都一樣不正常 但又怕正常後就不會表演也笑不出來了 怎麼辦 由蔡閨發佈於 2021年3月4日 星期四

對此網友紛紛留言：「這樣子的妳就很好，他人的眼光都很多意見，每一個人都活在批評中，要求別人怎麼做，很可笑」、「不論什麼時期的妳，都是我喜歡的妳」、「怎麼做都會有人批評，做自己認為該做的就好」、「閨姐妳就是妳！不用在乎有人說什麼」，希望她能夠做自己就好，對於有網友表示：「歲月催人老，好像在你身上起不了什麼作用」，她也搞笑回應：「我還以為妳要說我以前比較漂亮」。

去年交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，邀請名字有「龜」字的民眾免費登島，這讓本名就叫「蔡蠵龜」的蔡閨又驚又喜，她也透露爸爸為她取這個名字，是出門時看到一隻綠蠵龜，此外「龜」字有長壽之意，加上身為日本人的媽媽覺得「龜」字很美，因此幫她取名「蠵龜」，但這名字卻讓她常被同學欺負，因此改為「閨」，念起來音一樣，也保留祝福之意。

(中時新聞網)