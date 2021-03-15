7歲的「畢波」13日晚間走失，楊姓夫妻報案後先帶回照顧，桃園警分局大樹所員警調閱監視器追查，不放棄任何蛛絲馬跡，整整一天順利聯絡上康姓失主，雙方相約派出所面交，才知根本是鄰居，康女也感激不已。

楊先生夫婦13日20時許帶著一隻馬爾濟斯犬到桃園警察分局大樹派出所，稱小狗在住家門口逗留徘徊約1個多小時，又沒發現飼主，研判可能是迷途了，大樹派出所員警蔡馨儀調閱監視器確認犬隻出現的地點及時間，上網搜尋相關資料，14日21時許順利聯絡到飼主康小姐。

經員警分別聯繫，楊先生帶著7歲的「畢波」到所內交還時，才發現原來他們住在同一條街上，當日「畢波」偷溜出門，逛了半天準備回家，卻忘了家是哪一間，只好在街上逗留，被熱心的楊先生發現後帶到派出所請員警幫忙，原本不認識的鄰居在這種機緣下見面，讓雙方都莞爾一笑，也感謝員警受理案件後積極幫忙聯繫，順利讓畢波回家。

(中時 )