苗栗縣何姓慣竊，2月間隨機竊取自小貨車當作交通工具，物色行竊廢棄車輛輪胎及熱水器欲變賣，還沒賣成即遭苗栗警察分局當場查獲人、車及車上竊取來的廢棄車輪胎，詢後依竊盜罪移送，並聲押獲准。

笨賊專偷二手輪胎、熱水器、冷氣、電視想賣沒人要，多次遭逮遭覊押。(警方提供)

苗栗警察分局於3月13日接獲苗栗市區黃姓民眾報案稱，因長年舉家移居新北市，今年載母親及家人返回苗栗市老家掃墓時，發現家中遭竊，竊嫌先破壞1樓後方門鎖及3樓鐵欄杆後，偷走電視、冷氣機及熱水器各1台，苗栗分局接獲報案後組成專案小組前往現場勘查、採證，局長周煥興得知上情後亦前往現場了解竊嫌作案的手法，並指示偵辦的方向。

黃姓屋主自今年春節假期1月10日離開至3月返回時已逾2個月，周遭監視器因時間久遠已覆蓋，且無法確認犯案時間，經員警數日過濾仍無法突破；經專案小組成員鍥而不捨分析作案的手法及行竊標的，發現2月間破獲上開何姓慣竊自小貨車上亦載有冷器機等重型贓物，經查訪何嫌涉案重大，於昨（17）日向苗栗地檢署聲請借詢，何嫌坦承不諱，並帶同專案人員至友人家中起獲竊取之電視機及冷氣，全案宣告偵破，起獲之贓物也通知黃姓屋主確認領回。

警方調查期間發現何嫌所竊取的物品均屬大型笨重物件，且均無變賣，何嫌表示因為欠錢，他費了九牛二虎之力，竊取輪胎、電視及冷氣機，原想立即變賣現金救急，無奈遍尋二手買家，均無人願意收購，不得已才先將贓物寄放不知情的友人家中，另外想針對廢棄車輛、無人看管的處所行竊，應該比較不會被抓到，沒想到警察這麼認真，還是抓到他了，也對警察認真態度佩服。

苗栗縣警察局局長周煥興於今年1月16日上任後，對於民眾切身之痛的住宅竊盜極為重視，鼓勵所屬同仁以同理心積極受理及偵辦，對於本案屋主離家逾2個月後發現住家遭竊，已無相關積極跡證下，同仁仍能鍥而不捨偵破的精神表示肯定。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，自今年1月份迄今共受理11件侵入住宅竊案，均全數偵破，並與地檢署充分配合，聲押獲准4人，有效降低住宅竊盜案發生；另外也提醒警方有「治安風水師」相關住家安全檢測，無人居住的家中可請保全、加裝相關遠端監視錄影器、感應式燈光，並請左鄰右舍發揮守望相助精神，如發現可疑人事物，請立即與警方聯絡，讓宵小無可趁之機，共同打擊不法，以有效淨化治安。

(中時新聞網)