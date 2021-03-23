強制處份保戶基金，賺了必須還給保戶。金管會辦理金融消費者保護作業專案檢查時，發現安聯人壽在處理投資型保單借款本息超過保單帳戶價值100％的案件上，處份保單資產金額超過借款本息，安聯人壽當作獲利認列，未返還保戶，被金管會開罰180萬元。

安聯人壽在辦理投資型保單貸款時，客戶累積未償還的借款本息超過保單帳戶價值，依保單條款約定強制贖回投資標的，用保單帳戶價值扣抵並償還借款本息，但因為標的處份日有落實，造成處份價值高於借款本息，但安聯人壽沒有將多出的錢，還給保戶，共有170多張保單，金額達300多萬元，被金管會開罰180萬元。

保險局表示，雖然保單未明訂，但因為是保戶的錢，因為處份日價格回升，出現處份後金額高於保單借款本息，保險公司依公平待客，就要還給保戶；但事實上安聯人壽亦有處份後金額，低於保戶的借款本息，就要由公司自己負擔。

另外，安聯人壽還有投資型保單適合度評估作業欠妥；投資型保單資訊揭露欠妥；追加繳付保費申請書設計未完備；身心障礙者未承保書面通知作業欠妥；公平待客原則執行暨申訴情形的處理欠妥，被處以5項糾正。

(工商 )