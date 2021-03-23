轎車炸彈式逆向超車 騎士遭擦撞險摔嗆：仗著自己有鈑金（翻攝自爆料公社）

1名網友騎機車遭遇對向轎車跨越雙黃線超車，但對方駕駛疑似不把機車看在眼裡，竟完全不減速、不靠邊穿過機車身旁，導致機車的後照鏡當場被撞斷；網友事後氣得公開行車紀錄器，怒嗆對方「就是仗著自己有鈑金，別人一定會讓他的心態」，說還好只是撞到後照鏡，若是撞到龍頭把手就會慘摔了。

該網友在臉書「爆料公社」上公布1段行車紀錄器，他騎機車在雙黃線的雙向道上，突然1輛白色轎車跨越雙黃線超車，該轎車高速行駛過他的機車旁、完全沒有靠邊行駛，直接將他機車的後照鏡撞斷，他控訴對方分明是故意行為，直言「這種明明可以靠回去又不靠回去的，就是仗著自己有鈑金，別人一定會讓他的心態，好險只是撞到我的後照鏡，如果是撞到把手就雷殘（摔車）了。」

1名網友騎機車遭遇對向轎車跨越雙黃線超車，但對方駕駛疑似不把機車看在眼裡，竟完全不減速、不靠邊穿過機車身旁，導致機車的後照鏡當場被撞斷。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友也公布其身後的行車紀錄器影像，只見白色轎車與他擦身而過時，幾乎是全部車身在逆向車道，高速行駛下能聽見後照鏡遭撞斷的聲音，而機車遭撞後也相當搖晃，他事後氣得公開影像，怒罵「只因為我是騎機車的，對象轎車駕駛不把我當一回事。」

許多網友看到影片後憤怒留言，「跨越雙黃線+逆向+危險駕駛」、「你若是開砂石車，他就不會這樣開了，路上一堆不把機車放眼裡的駕駛」、「你脾氣真好，我肯定去揍人」、「定要檢舉，但建議下次不要用生命捍衛路權，該閃還是得閃，命是自己的」、「這樣的超車法也敢出來丟人現眼」。

(中時新聞網)