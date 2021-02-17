〈虎三同〉菜單上亦有不同部位的日本和牛與澳洲和牛可供燒烤，圖為「和牛4拼」。（圖／姚舜）

台北信義區又新增高樓景觀燒肉餐廳！為傳遞有別傳統燒肉餐廳的吃食體驗，旗下有〈ISAAC TOAST〉、〈笨豬跳〉，以及〈石研室〉與〈燒肉中山〉等餐飲品牌的蜂巢生活餐飲集團再創全新品牌〈虎三同〉，位在台北信義區信義遠百14樓的新餐廳並已低調開始試營運，預計2月26日正式開幕，為繼〈和牛47〉與〈燒肉中山〉之後， 台北信義區內第3家燒肉景觀餐廳。

以「韓食燒肉餐酒館」為定位的〈虎三同〉，結合了韓式料理、日式與韓式燒肉，以及雞尾酒吧三種業態於一館，並透過地利優勢、空間規畫、服務型態、食材等級，以及菜單舖陳設計與食物呈盤等多元角度與面向，優化並升級消費體驗，平均客單價設定在1300元至1500元，中午則有880元起跳的日本A5和牛或伊比利豬套餐，頗具競爭力。

「洞」是韓國的行政區域名，等同於「村」或「里」。〈虎三同〉的「「三同」兩子合起來就是「洞」，蜂巢生活餐飲以此為餐廳命名其實頗具創意巧思，寓意以「虎洞」的隱喻在美食一級戰區台北信義區裡建立韓風潮食聚落，韓式料理結合燒肉如虎添翼、生意虎虎生風。

〈虎三同〉欲將韓式料理和燒肉推升到Fine Dining檔次等級的用心和企圖很明顯，這樣的企圖則透過跨業態整合、食材用料等級、餐具器皿與擺盤、服務方式，以及雞尾酒佐餐等方式體驗。

〈虎三同〉占地約70坪，最多可接待86位客人用餐，餐廳有一12人包廂，包廂有180度環景落地窗，可將台北101大樓與微風南山大樓景觀盡收眼底。主要用餐區採卡座式沙發設計，每個卡座等同一軟隔間小包廂。燒肉桌採下吸式排煙設計，視覺無障礙、所以空間感較上抽式寬敞。烤爐備有日式烤網和韓式烤盤，燒烤有專人負責，不必客人自己動手。

「韓式與日式燒肉一次到齊」是〈虎三同〉的賣點之一，用烤盤燒烤的韓式燒肉主攻豬肉，餐廳一律採用雲林「究好豬」，並有梅花、五花和松阪等不同部位可以選擇。出菜時並將厚切豬肉吊掛呈現，底盤則以點燃的君度橙酒煙燻賦味，過程充滿「儀式感」。

〈虎三同〉日式燒肉則提供日本宮崎、熊本與鹿兒島等日本和牛，以及澳洲和牛和美國prime級冷藏牛肉。餐廳並提供多種生菜葉讓客人包捲燒肉吃食，其中最受韓式燒肉控歡迎的韓國芝麻葉自然在其中，因台灣產量不，餐廳找到特定場家水耕契作。

以韓式料理與燒肉結合是〈虎三同〉另一賣點，更耐人尋味的是這裡可以嘗到不少道地正統，且坊間其它韓食餐廳較少出的韓國庶民美味菜品如〈明太魚乾〉、〈串煮魚板湯〉、〈韓國炸醬麵〉、〈安周辣章魚〉與〈松子粥〉等。

因產自北海，明太魚又稱「北魚」，在沒有冰箱的年代，韓國人以鹽漬或風乾法保存海鮮，其中最具代表性的就是〈明太魚乾〉。這種魚的頭大卵多，所以祭祀拜神與婚宴上都會出現。在〈虎三同〉則將之與韓式泡菜共陳，供客人無限享用。用魚漿做的釜山魚板等於「韓國人的關東煮」，到了冬天可以看到不少人在路邊小店吃著用竹籤串起來的魚板再配上一碗熱湯，或許是因為「太平常」，所以台灣韓食餐廳反而不易吃到此韓國常民美味，〈虎三同〉列入菜單讓人見獵心喜。

韓國人做炸醬麵是跟中國人學的，韓國炸醬醬提味的「春醬」，其實就是甜麵醬，不過早年移居韓國的華僑在甜麵醬中又加了焦糖，所以韓國炸醬麵的醬色近墨色，且口味較甜。〈虎三同〉的〈松子粥〉非常值得推薦，主廚將松子打成泥後與米飯一起熬煮成粥，口感柔滑稠綿、氣味優雅，出菜時搭配〈醃漬小章魚〉、〈醃芝麻葉〉等醬菜，是一很有「氣質」的粥品。

與名列「亞洲50大酒吧」排行榜的〈Bar Mood Taipei〉合作，並由冠軍調酒師Nick吳設計酒單，專為韓國料理與燒肉設計了8款調酒，也讓〈虎三同〉在市場中顯得與眾不同。這些以韓國傳統樂器、國樂與舞蹈命名的調酒，酒精濃度在5％至8％之間，除風味獨特且很輕易即可入口，無論是韓式料理餐廳或燒肉店都沒有類似的「配備」，所以也成了〈虎三同〉的另一大賣點。

〈虎三同〉的菜單設計以套餐為主，另亦可單點，午晚餐共有9款套餐，午間套餐定價分別為880元及1,280元，另外也有經典韓食為主的雙人套餐980元與三人套餐1,480元，晚間則依肉品分為饕客系列與職人系列的兩人、三人套餐，價格自1,980元起。

〈虎三同〉的〈橡木冷燻肋眼〉用的是安格斯牛沙朗部位，服務人員「秀」完後直接上火網炙烤，再分切給客人食用。（圖／姚舜）

〈醬甕帶骨牛小排〉是將帶骨牛小排放在小甕中浸泡醬汁賦味後再燒烤。（圖／姚舜）

因油脂豐富，〈醬甕帶骨牛小排〉上烤網燒烤時脂香四溢、引人食慾。（圖／姚舜）

油花密布的日本和牛，燒烤後除肉肉質軟嫩欲化，最讓和牛控念茲在茲的是「和牛香」。（圖／姚舜）

豬肉是韓式燒肉中的「要角」，〈虎三同〉的梅花豬、豬五花與松阪豬，用的都是「究好豬」，且以「吊單槓」的型式上桌，肉下方並用橙酒煙燻賦味。（圖／姚舜）

在〈虎三同〉吃燒肉，備有韓式味噌醬、檸檬汁與粗鹽提味，以及各式生菜葉且無限供應，讓客人包捲燒肉吃食。（圖／姚舜）

吃韓式燒肉不能少了有獨特香氣的韓國芝麻葉，〈虎三同〉的韓國芝麻葉是專門找人水耕契作的。（圖／姚舜）

〈虎三同〉服務人員代客燒烤豬五花時，會將豬皮貼著鍋面逼油，使之更酥脆。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的燒烤豬五花烤到表層酥香微焦後，會分切成小段裝盤呈現。（圖／姚舜）

在〈虎三同〉韓食燒肉餐酒館可以吃到各種口味韓國泡菜。（圖／姚舜）

〈明太魚乾〉古時曾是韓國的貢品，坊間一般韓式料理餐廳不易吃到，但〈虎三同〉則有這道傳統食物。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的〈涼拌安周辣章魚〉看起來紅光汪汪的挺嚇人，入口其實不會太辣且還帶有一點甜味。（圖／姚舜）

為迎合國人喜好，〈虎三同〉的〈海鮮煎餅〉的麵衣有獨特配方，口感比傳統的酥脆。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的〈辣炒豬皮〉是將究好豬里肌部位的豬皮，汆燙切條後用以辣、辣粉、蒜末、香油、醋調製的醬汁熱炒成菜，是一道美味下酒菜。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的〈韓式辣味炸雞〉是用去骨雞腿肉炸製，酸甜滋味有點像〈咕咾肉〉，且醬汁中另加了肉桂粉添香。（圖／姚舜）

麻藥玉米筍〉是將玉米筍塗了奶油、美奶滋烤熟，再灑了帕瑪森起司粉和細辣粉，口感與風味迷人，一支接一支停不下。（圖／姚舜—

〈松子粥〉是韓國宮廷料理，虎三同〉菜單上不僅可點到這道美味粥品，呈盤上桌時還搭配了醃漬章魚與醃芝麻葉等韓式醬菜。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的〈炸小卷〉的麵衣薄脆，沾醬是用明太子和美乃滋調製，開胃小酒。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的〈串煮魚板湯〉是用釜金魚板搭配用蘿蔔、洋蔥、蘋果和昆布熬製的清湯一起享用。（圖／姚舜）

〈虎三同〉的餐後冰甜品〈手作慢熟優格冰棒〉，是用慢熟優格製作，帶有一股焦糖香。（圖／姚舜）

為傳遞有別傳統的餐酒體驗，〈虎三同〉與知名餐酒館〈Bar Mood〉合作，由調酒達人設計了8款調酒供客人佐餐。（圖／姚舜)

位在台北信義區遠百信義14樓的〈虎三同〉，有絕佳景觀視野，可以同時將台北101大樓與微風南山大樓景緻。（圖／姚舜）

位在台北信義區遠百信義14樓的〈虎三同〉，占地70坪、最多可容納86位客人用餐。（圖／姚舜）

位在台北信義區遠百信義14樓的〈虎三同〉，臨窗一側採卡座沙發設計，透過大片落地窗可欣賞台北101大樓與信義區景觀。（圖／姚舜）

蜂巢生活餐飲事業研發行政主廚柯菁宜（左），演繹韓式料理的手法頗能迎合國人口味，右為執行長林奕成。（圖／姚舜）

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