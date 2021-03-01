航空公司地勤人員為轉機旅客專人引導。（陳麒全攝）

▲1日起放寬非本國籍人士入境條件、恢復短期商務入台縮短檢疫申請等，新政策上路的第一天，就有旅客經台灣轉機赴美，大讚還是台灣方便，不但安全，也可以節省很多轉機的銜接時間。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心考量國際新冠疫情，以及國內防疫量能等情況，3月份入境防疫措施變動鬆綁，1日起放寬非本國籍人士入境條件、恢復短期商務入台縮短檢疫申請等，新政策上路的第一天，就有旅客經台灣轉機赴美，大讚還是台灣方便，不但安全，也可以節省很多轉機的銜接時間。

桃園國際機場公司表示，新的入境政策鬆綁的首日，來台轉機的旅客一共有4人，雖然政策鬆綁，但轉機旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在8小時以內，轉機旅客下機後最後步出登機門，飲食及購物等由航空公司地勤專人全程監護下提供服務。

計劃到美國舊金山工作的劉先生說，之前台灣暫停轉機服務時，只能前往日本或韓國，但必須花費較多的時間，相當不方便。雖然受新冠肺炎疫情的影響，機票的費用相差不多，但在接飛的時段上，還是喜歡在台灣轉機，今天剛好趕上重新開放轉機的首日，覺得很幸運也很開心。

從澳門要前往美國紐約探望家人的張先生表示，以往就都是選擇在台灣轉機，不但機票比較便宜、也可以縮短時間，先前因為疫情及台灣暫停轉機服務的關係，已經有很久沒有前往美國探親，這次台灣從3月起開放轉機，趕在首日就訂了票出發，他還強調「還是台灣轉機安全也比較方便。」

(中時 )