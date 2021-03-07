越南昨天傳出1例從台灣入境的武漢肺炎個案，在越南檢疫期滿後檢驗陽性，中央流行疫情指揮中心已對個案在台接觸者展開疫調，今天下午2時將召開記者會說明疫情及防治作為。（編輯：管中維）1100307

(中央社)