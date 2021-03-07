越南疑現台灣輸出病例 指揮中心下午2時說明 11:132021/03/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥將在下午2點召開疫情記者會。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南昨天傳出1例從台灣入境的武漢肺炎個案，在越南檢疫期滿後檢驗陽性，中央流行疫情指揮中心已對個案在台接觸者展開疫調，今天下午2時將召開記者會說明疫情及防治作為。（編輯：管中維）1100307 外電：AZ疫苗對抗巴西變種有效 解密2021台灣智慧製造發展現況與投資需求 (中央社) #莊人祥 #疫情指揮中心 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新銀行文化藝術基金會董事長 鄭家鐘：組織透過SROI健檢 激勵創新 04:102021/03/07 專題周報 新北用動畫 向北市里長說明淡北道路北市端交通配套 09:362021/03/07 區域情報-新北 SUZUKI駕馭心樂趣 入主優惠實施中 04:102021/03/07 產業．科技 竹科先做壓力測試 尚無廠商鑿井 04:102021/03/07 焦點要聞 國家攝影中心老照片 窺百年台灣 04:102021/03/07 焦點要聞 企業舵手－迪士尼執行長包正博 決策不帶情緒 利潤重於創意 04:102021/03/07 全球財經 南海爭議法律戰火 可能重燃 04:102021/03/07 焦點新聞 新聞早班車》邊境若解封 檢疫3、5、7天 取代疫苗護照 06:592021/03/07 政治 連千毅昔日黨羽暴力討債 11人落網 04:102021/03/07 地方新聞 大陸預估 最快明年中群體免疫 04:102021/03/07 產業財經 邊境若解封 檢疫3、5、7天 取代疫苗護照 04:102021/03/07 焦點要聞 生活熱門新聞 台北人妻嫁到台中 一看當地人吃花椰菜方式驚呆：長知識了 - 生活 煮水餃別直接下鍋！30年老師傅授3步驟：不會破皮還更美味 - 生活 國中弟買30元滷味遭老闆冷拒「我們低消50」 真相曝光大逆轉 - 生活 逛好市多結帳13000 她一對發票驚覺被坑 網：明細一定要自己對 - 生活 好市多飲品上架秒掃空 網狂推：好喝快囤貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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