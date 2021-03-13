金門縣消防局出動11車27人趕往灌救，軍方也支援2車8人，在15時07分完全撲滅。（李金生攝）

濃煙直衝天際，還好未影響班機起降。（華信旅客拍照，金門縣消防局提供）

火勢在東北風的助威下，一度往緊鄰的珠山聚落蔓延。（民眾提供）

現場估計延燒雜草約5000平方公尺，無人受困傷亡，起火原因由火調課處理中。（李金生攝）

金防部珠山靶場外圍今天下午突然起火，在東北風的助威下，一度往緊鄰的珠山聚落蔓延，濃煙更是直衝天際，還好未影響班機正常起降，縣消防局出動11車27人趕往灌救，軍方也支援2車8人，在15時07分完全撲滅，估計延燒雜草約5000平方公尺，無人受困傷亡，起火原因由火調課處理中。

目前軍方仍在使用的珠山靶場外圍一帶，在今天下午13時31分許傳出火警，縣消防局出動消防車11輛、人員27名（含水頭港1台，人員2名），在第一大隊大隊長陳國瑋、小隊長蔡承霖分頭指揮下，深入火場協同怪手2部開闢防火線，有效阻隔火勢繼續往珠山聚落蔓延。

由於珠山靶場一帶也是航線空域，濃煙直衝天際，一度讓人擔心影響班機起降，還好在軍民單位通力合作下，火勢在14時39分獲得控制，15時07分撲滅，很快解除危急狀況。

縣消防局現場確認無人受傷，初估燃燒雜草約5000平方公尺，初火疑由東沙溪旁戰備道往靶場方向蔓延，不排除有人亂丟煙蒂或亂燒雜草引起，詳細原因需再進一步調查釐清。

(中時 )