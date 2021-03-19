這兩年來以「龍崎光節─空山祭」打出知名度的台南市龍崎區虎形山公園，公園內旺龍吊橋下的農塘，因土砂淤積，影響保水功能，今年又因乾旱缺雨，農塘水優養化嚴重，台南市水利局爭取1300萬元經費，將辦理農塘活化工程，以達到滯洪、保水等坡地保育永續目標。

水利局表示，虎形山因山勢有如猛虎雄踞，故得其名，海拔雖僅113公尺，卻藏有豐富的自然生態，宛如一座生態教室。2019年起舉辦的「龍崎光節─空山祭」，是當地特色活動，吸引各地遊客前來參觀。

虎形山公園內農塘可分成上、下兩池，由許縣溪串連，因上游坡面土砂下移，導致農塘淤積，保水功能逐漸喪失，故亟需清疏修繕並作集水區整體規畫，以兼具滯洪、保水、沉砂、休閒遊憩及防災等多元功能。

水利局今年2月獲行政院農業委員會水土保持局補助1300萬元，將為農塘規畫新設護岸及攔砂設施，並透過打除圍牆加大水域面積等措施，有效增加蓄洪量同時改善水質優養化。

農塘清出的淤泥，將回填公園內低窪、坍方處，減少土方運輸處理問題，清淤後的農塘，總蓄水量可從原本900噸增加到1840噸，滯洪量可達1150噸，完工後可望成為虎形山新亮點，達成保育山林及生態遊憩雙贏局面。

(中時 )