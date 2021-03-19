嘉縣消防局在台18線灑水防止火勢上竄。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

達邦公路林班地昨天下午發生火警，消防人員及及森林護管員昨天徹夜控制火勢蔓延。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣縣道169線約28.5公里處林班地昨天下午近2點時發生火警，在台18線即可見濃煙，嘉義縣消防局獲報後隨即派人車，並通知嘉義林管處，因風勢助長火勢，火勢蔓延至阿里山公路下邊坡，為維護用路人安全目前單線管制雙向通行，消防也佈水線戒護。

嘉義縣消防局昨天下午1點58獲報指阿里山大埔事業第229號林班地發生山林火警，立即派遣奮起湖等分隊共7車14人並通知林務局前往處理，現場回報為燃燒山坡地，預估燃燒面積為0.6公頃，林務局也在28k處成立前進指揮統籌相關事宜。

嘉義林管處副處長李定忠表示，發生地點是達邦公路三號橋明隧道前，該地有許多芒草、竹林因此火勢很大，除縣消外國家森林救火隊人員也已經到場正射水灌救，目前林務局已出動68人次，空勤也出動3架次直升機灑水。

因火勢持續延燒，嘉縣消防局昨天下午6點開始在台18線佈水線戒護，因消防車占用東行線，五工處實施單線雙向管制通行，阿里山工務段在台18線69k＋10、068k＋900兩端配合機動交通管制，也已發布警廣及鄰近CMS、虛擬CMS通知用路人。

(中時 )