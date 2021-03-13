受到疫情影響，工研院產科所預估2020年汽車零組件產值將比2019年衰退3.8%，但位在三重的鉅門工業，營業額卻成長超過1成，突破2億大關。

來到位於三重中興北街的鉅門工業，一進門就看到貨架上陳列著數十片的汽車車門，總經理許聖昌笑著說：「我們一共有500多片各種款式的車門，就是為了因應客戶的需求！」

很難想像車窗升降機為什麼要換？許聖昌見到本刊記者一頭霧水，只好加以解釋：「除了車禍撞壞和本身瑕疵外，像歐美地區的民眾愛開窗取代吹冷氣，常用就容易壞；另外冬天氣溫低容易讓塑膠零件老化毀損，所以春天就會換一波，也是我們的旺季。」每一年光是各種不同車款的車窗升降機，鉅門就出貨40萬件以上。

成立已經超過36年的鉅門工業，創辦人許信志出生彰化務農家庭，從小就要幫忙顧牲畜，也是兄弟中唯一唸完國中的小孩，16歲就上台北，白天在親戚的金屬加工廠當學徒，晚上唸東海中學夜間部，直到當完兵後才去二哥開的工廠幫忙，他同時是台北市政府模具培訓班第一屆畢業，就為了證明自己有技術、有學憑。

當時是美金兌台幣1比40的年代，產業剛起飛，而且海外來台灣投資的情況非常熱絡，但二哥個性比較保守，只想接熟客「穩穩地賺」，許信志則認為應該把握機會衝一波，於是一984年、才26歲的他，就靠著母親及岳母各資助30萬，加上銀行貸款，決定自行創業做金屬加工。

剛創業時沒有什麼生意，許信志和太太連家庭代工都接、甚至還去搬水泥，但在朋友的介紹下，替營建業做釘椿，才開始發揮先前所學、開始專做模具。在1987年時，認識在三重附近裝貨櫃的貿易商，不論是什麼樣的零件，他都接單，「各式各樣的零件都有，往往剛做完A廠商、看到B廠商的訂單，才知道這些零件原本可以串在一起。」同時，他也加入獅子會，希望拓展人脈、增加客源。

鉅門工業有限公司

創辦人：許信志

二代：許聖昌

2019年營收：1.8億

註：1984年成立，員工數：80人，jmenauto.com

許聖昌

1984年生

學歷：醒吾工專企管系

經歷：鉅門工業業務

現職：鉅門工業總經理

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(中時新聞網)