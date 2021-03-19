高雄漢民國小配合創校30周年校慶，為了給學生最不一樣的兒童節，除了如同以往的慶祝活動外，19日更特別舉辦「活力健康體育闖關活動」。（洪浩軒攝）

高雄漢民國小配合創校30周年校慶，為了給學生最不一樣的兒童節，除了如同以往的慶祝活動外，19日更特別舉辦「活力健康體育闖關活動」。（洪浩軒攝）

一年一度兒童節即將到來，高雄漢民國小配合創校30周年校慶，為了給學生最不一樣的兒童節，除了如同以往的慶祝活動外，19日更特別舉辦「活力健康體育闖關活動」，希望學生們在疫情當中藉由各項運動，鍛鍊強健的體魄，學生們也都玩得不亦樂乎。

漢民國小創校30周年，校慶又緊鄰學生們最期待的兒童節，漢民國小校方發揮巧思，在此次慶祝活動中，設計折返跑、仰臥起坐、棒式支撐等12道「體適能」關卡，低年級闖過8關達標，中年級則需過9關達標，高年級則是10關，只要達標的學生即可參加學校特辦的抽獎活動，若12關全數通過者，有額外獎品予以鼓勵。

為了讓全校師生透過具體的觀摩學習，了解如何闖關達標，學校體育老師更親自各關示範，拍攝體育闖關的趣味小短片，並且提供了獎品「運動背包」及「綜合纖果堅果」，再搭配校方舉辦抽獎活動，大大提升學生的闖關動機，更加提升了校慶系列活動的趣味及歡樂。

所有關卡中，被視為最難的關卡「棒式支撐」，是以四肢稱的，挑戰學生身體不能碰觸地面，訓練學生們的核心肌群，高年級必須支撐45秒，而中年級、低年級則分別30秒與20秒過關，是簡易版的核心訓練，雖然許多小朋友咬牙硬撐才過關，但都紛紛表示相當好玩。

漢民國小校長焦熙昌表示，兒童節將至，又正逢學校30周年生日，雖然目前仍在疫情階段，但他們還是希望能加入多元的體適能活動，讓學生們再闖關當中學習到運動的重要性，並且藉由運動強健體魄，戰勝各種病毒。

(中時 )